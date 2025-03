Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei stoppt betrunkene Autofahrer

Gleich zwei betrunkene Autofahrer stoppte die Polizei Ravensburg am vergangenen Wochenende im Bereich der Innenstadt. Einen 39-Jährigen hielt die Polizei am Samstagvormittag gegen 9.15 Uhr an und einen weiteren 39-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4.15 Uhr. Beide Fahrer pusteten bei einer Atemalkoholmessung jeweils mehr als 1,6 Promille. Sie mussten ihre Autos stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Gegen die beiden Männer, die ihre Führerscheine noch vor Ort an die Polizisten übergeben mussten, wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Ravensburg

Unfall mit Rettungswagen

Insgesamt sechs Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmittag im Bereich der Gartenstraße, bei dem unter anderem ein Rettungswagen beteiligt war. Das Einsatzfahrzeug war gegen 12.45 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Ein 75-jähriger Opel-Fahrer übersah aus bislang unbekannter Ursache beim Linksabbiegen aus der Ulmer Straße den herannahenden Rettungswagen, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der Patient, der sich bereits vor der Kollision im Rettungswagen befand, erlitt hierbei keine weiteren Blessuren. Alle weiteren Insassen des Einsatzfahrzeugs sowie die 73-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers wurden jeweils leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Ravensburg

Auf offener Straße ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 21-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Charlottenstraße von zwei unbekannten Männern ausgeraubt wurde, sucht die Polizei Ravensburg nun Zeugen. Einer der beiden Männer habe den 21-Jährigen aufgrund vorangegangener Nichtigkeiten versucht zu schlagen, während der andere ihn gegen eine Wand drückte. Die Männer, denen es gelang, die Bauchtasche des 21-Jährigen zu stehlen, flüchteten im Anschluss ihrer Handlungen unerkannt. Die beiden Männer seien etwa 19 Jahre alt und 170 cm groß und mit dunklen Klamotten bekleidet gewesen. Einer der Beiden habe lange, schwarze und nach hinten gegelte Haare gehabt. Der Andere habe kurze, schwarze und nach oben gegelte Haare gehabt. Personen, die Zeugen des Sachverhalts wurden oder Hinweise zu der Identität der beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Knapp 20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Hittisweiler entstanden. Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer übersah gegen 15.45 Uhr bei der Überquerung der K 7933 den ordnungsgemäß auf der Kreisstraße fahrenden Audi eines 60-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Audi so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 54-Jährige, der nun bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht wird, muss zudem mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Aulendorf

Streit zwischen mehreren Personen eskaliert

Nachdem mehrere Personen am Sonntagabend in eine Auseinandersetzung im Bereich der Stadtmitte geraten waren, ermittelt die Polizei Altshausen unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung. Aus bislang nicht näher bekannten Umständen eskalierte ein Streit zwischen insgesamt acht Personen gegen 18.45 Uhr derart, dass eine 30-Jährige zumindest kurzzeitig ein Messer in bedrohlicher Art in Richtung ihrer Kontrahenten gehalten haben soll. Im Rahmen der Auseinandersetzung, bei der auch Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro abhandengekommen sein soll, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegenstand der Ermittlungen ist aktuell neben den konkreten Handlungen auch die jeweilige Tatbeteiligung der insgesamt acht Personen. Zur Verhinderung weiterer Eskalationen sprach die Polizei gegenüber den beiden als Hauptaggressoren identifizierten Personen einen Platzverweis aus.

Isny

Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw am Sonntagnachmittag im Bereich der Mechenseer Straße ist ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes übersah aus bislang unbekannter Ursache bei der Einfahrt aus der Schlegelstraße in die Mechenseer Straße den bevorrechtigten Audi eines 24-Jährigen. Während die beiden Autofahrer bei dem Unfall unverletzt blieben, wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 30-jährige Unfallverursacher muss jetzt neben einer Ordnungswidrigkeiten Anzeige auch mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

