Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung in Gaststätte

In einem Lokal in der Unterstadt kam es am Montag kurz vor 23 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei Gäste waren derart in Streit geraten, dass einer der Streithähne der Gaststätte verwiesen werden musste. Der zweite Beteiligte, der sich auch von anderen Gästen nicht zur Raison bringen ließ, zeigte sich so aggressiv, dass die Wirtin, die sich nicht anders zu helfen wusste, ihm mit einem Dekoartikel auf den Hinterkopf schlug. Der 48 Jahre alte Mann stürzte daraufhin und erlitt eine Platzwunde. Die Wirtin verständigte daraufhin selbstständig die Polizei und einen Krankenwagen, dessen Besatzung den Mann medizinisch versorgte. Auf die Wirtin kommt nun eine Strafanzeige zu.

Horgenzell

Vorfahrt missachtet - Unfall fordert Verletzte

An der Straßenkreuzung auf der Landesstraße 288 bei Geratsberg hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem sie selbst sowie eine 25-Jährige verletzt wurden. Die 35 Jahre alte Seat-Lenkerin befuhr die Verbindungsstraße von Wilhelmskirch nach Geratsberg und wollte an der Kreuzung geradeaus weiterfahren. Beim Passieren der L 288 nahm sie der 25-Jährigen in ihrem Hyundai die Vorfahrt, die aus Richtung Ravensburg kam. Beim Zusammenstoß der Autos wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Wagen mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.

Weingarten

Unbekannte schlauchen Diesel ab

Aus einem Radlader, der an einer Baustelle in der Doggenriedstraße abgestellt war, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen vergangener Woche und Montagvormittag Diesel im Wert von rund 100 Euro abgeschlaucht. Hierzu brachen die Täter das Schloss am Tankdeckel gewaltsam auf. Zum Abtransport dürften die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben. Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Aulendorf

Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden

Auf einem Firmengelände in der Zollenreuter Straße haben bislang unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag, 08.03., und Sonntag, 16.03., einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursacht. Die Täter schlugen mehrere Fenster an verschiedenen Gebäuden ein, brachen Türen gewaltsam auf und durchsuchten die Räume. Dabei entwendeten sie eine Bohrmaschine und zwei Winkelschleifer im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem versprühten die Einbrecher den Inhalt zweier Feuerlöscher. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Aulendorf

Seniorin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmorgen einen 83-Jährige leicht verletzt worden. Der 32 Jahre alte Fahrer eines Zustellfahrzeugs übersah die Seniorin gegen 9.30 Uhr in der Hauptstraße beim Rückwärtsfahren und erfasste sie. Die Frau stürzte und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 83-Jährige in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 16 Uhr auf der K 7933. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer wollte die Kreisstraße von Ehrensberg kommend geradeaus in Richtung Bad Waldsee überqueren. Dabei übersah er den Audi eines 60-Jährigen, der von Haisterkirch in Richtung Molpertshaus unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge.

Leutkirch

Mit Fahrzeug gegen Mauer gefahren

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach einem Fahrzeuglenker, der zwischen Sonntagabend, 17.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, gegen die Mauer eines Anwesens in der Waldstraße gefahren ist. Der bislang unbekannte Lenker machte sich im Anschluss davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an dem Mauerwerk zu kümmern. Personen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Von einem Firmengelände in der Straße "Beim Hammerschmied" hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende diverse Waren entwendet. Der Täter stahl unter anderem insgesamt knapp 30 Alufelgen sowie Felgenringe, die im Außenbereich auf dem umzäunten Gelände gelagert waren. Wie hoch der für die betroffene Firma entstandene Schaden ist, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die zwischen vergangenem Freitag und Montag Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

