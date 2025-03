Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Über vier Promille - Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Über vier Promille hat am späten Montagnachmittag ein 46-Jähriger gepustet, nachdem er in der Blättringer Straße in Jungnau mit seinem Pkw von der Straße abgekommen war. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann mit seinem Wagen auf einen Baumstamm auffuhr und anschließend aus seinem Fahrzeug ausstieg. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen rückte daraufhin zu der Unfallstelle aus und stand zunächst vor einem verschlossenen Pkw. Doch der 46-Jährige war schnell ausgemacht: Er lag unweit des Wagens in einem Busch. Der Alkoholisierte musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und muss sich auf eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefasst machen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Insgesamt entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Bad Saulgau

Verkehrskontrollen

Mehrere Gurt- und Handyverstöße haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagvormittag bei Verkehrskontrollen geahndet. Während die insgesamt neun betroffenen Autofahrer nach der Kontrolle weiterfahren durften, musste ein 31-Jähriger seinen Wagen stehen lassen. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigten, erwartet ihn ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot. Die übrigen betroffenen Autofahrer wurden ebenfalls mit einem Verwarn- bzw. Bußgeld verwarnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell