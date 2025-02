POL-RE: Waltrop: Kollision zwischen E-Scooter und Auto

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochvormittag versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße einzubrechen. An einer Tür und einem Fenster sind entsprechende Beschädigungen zu erkennen. Der Täter flüchtete allerdings ohne Beute, da er es nicht ins Gebäude schaffte. Eine Zeugin konnte einen Mann beschreiben, der möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden kann. ...

