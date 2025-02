Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße einzubrechen. An einer Tür und einem Fenster sind entsprechende Beschädigungen zu erkennen. Der Täter flüchtete allerdings ohne Beute, da er es nicht ins Gebäude schaffte.

Eine Zeugin konnte einen Mann beschreiben, der möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden kann.

Personenbeschreibung: männlich, 50-60 Jahre alt, ca. 1,75m groß, normale Statur, kurze schwarze Haare, graue Jeans, schwarzer Parker, dunkle Brille, Handtasche

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

