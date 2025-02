Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin bekommt Besuch von "falscher Nachbarin"

Recklinghausen (ots)

Auf der Görkenstraße war am Mittwoch offenbar eine Trickbetrügerin unterwegs. Eine unbekannte Frau klingelte gegen 13 Uhr bei einer Seniorin und gab sich als neue Nachbarin aus. Aus Höflichkeit bat die Bottroperin die Frau herein. Im Gespräch berichtete die Besucherin dann von verschiedenen "Schicksalsschlägen" und bot der Seniorin Tischdecken zum Verkauf an. Der Seniorin kam das Ganze zwar schnell seltsam vor, kaufte aber zwei Tischdecken ab. Außerdem soll die "Nachbarin" kurze Abwesenheiten der Seniorin dafür genutzt haben, in andere Zimmer zu gehen und Schränke zu durchsuchen. Nach ersten Informationen wurde nichts gestohlen. Die Besucherin wurde wie folgt beschrieben: etwa 55 bis 65 Jahre alt, ca. 1,65m groß, graue Haare, schwarze Kopfbedeckung (ähnlich einem Turban), hinkte beim Gehen, trug gestreifte Kniestrümpfe, einen schwarzen Mantel sowie eine schwarze Hose, sprach deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben (unter Tel. 0800/2361 111) zu der Tatverdächtigen geben können.

Gleichzeitig warnt die Polizei mit dieser Meldung erneut vor Betrügern. Die Maschen sind in der Regel ähnlich: Unter einem Vorwand verschaffen sich Betrüger Zutritt zum Haus oder der Wohnung - mit dem Ziel, Wertsachen oder Bargeld zu erbeuten. Weitere Informationen zum Thema Betrug finden Sie auch auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

