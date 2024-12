POL-GM: Metalldiebe auf dem Bernberg unterwegs

Lindlar (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag (7. Dezember) einen Ford, der in der Zeit von 12:20 Uhr bis 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kölner Straße parkte. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern ...

mehr