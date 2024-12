Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert mit Auto überschlagen

Bild-Infos

Download

Lindlar (ots)

Am Montag (9. Dezember) war ein 49-jähriger Autofahrer aus Lindlar auf der L 84 von Vellingen in Richtung Hohkeppel unterwegs. Gegen 22 Uhr kam er mit seinem VW von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rutschte auf dem Dach gegen eine Leitplanke. Er wurde schwer verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Sein 60-jähriger Beifahrer aus Lindlar kam mit leichten Verletzungen davon und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Fahrer eine starke Alkoholfahne hatte, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell