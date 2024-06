FW Hannover: Brand eines Kiosk der ehem. Radrennbahn Wülfel

Hannover (ots) - Heute Nachmittag um kurz nach 17 Uhr wurde in der "Röttgerstraße" in Hannover, Stadtteil Linden Nord, ein Küchenbrand gemeldet. Bewohner waren zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr nicht mehr in der betroffenen Wohnung. Insgesamt wurden allerdings drei Personen vom Rettungsdienst untersucht und vor Ort versorgt. Um 17:04 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Küchenbrand in einer Wohnung in einem ...

