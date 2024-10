POL-PDLD: Landau - Fahrzeug landet auf Bahngleisen

Landau (ots) - Am gestrigen Abend kam es am Busbahnhof in Landau zu einer Schlägerei zwischen drei beteiligten Personen. Der bisher unbekannte Täter ging gegen 21:00 Uhr an zwei auf einer Bank sitzenden Jugendlichen vorbei und geriet mit diesen in Streit. Im weiteren Verlauf warf der Täter ein Fahrrad nach einem der Jugendlichen und schlug auf diesen ein. Hiernach schlug der Täter auch auf den zweiten Jugendlichen ...

mehr