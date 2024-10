Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Hütte

Flemlingen (ots)

Am Samstag, den 12.10.2024 um 18:40 Uhr, mussten die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren und Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben zu einem Brand einer Hütte in Flemlingen ausrücken. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Durch das Geschehen wurde die Hütte stark beschädigt, sowie eine angrenzende Garage in Mitleidenschaft gezogen. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt in dem Holzhaus.

