POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann von Jugendlichen attackiert und beraubt

Die Polizei wurde am Mittwochabend zum Bahnhofsgelände am Berliner Platz gerufen. Mehrere Jugendlichen sollen dort einen Mann bespuckt, getreten und beraubt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte das Ganze gegen 21 Uhr an Gleis 2. Der 48-Jährige aus Castrop-Rauxel wurde demnach plötzlich von den Jugendlichen körperlich angegangen. Dabei sollen sie ihm auch die Geldbörse (mit Bargeld) geraubt haben. Anschließend lief die Gruppe in Richtung Viktorstraße davon. Zeugen alarmierten die Polizei. Der 48-Jährige wurde bei dem Vorfall (leicht) verletzt, er kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Es stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorliegt, er wurde deshalb ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- 5 bis 6 männliche Personen im Alter von 15 bis 16 Jahre - alle etwa 1,70m groß - größtenteils schwarz gekleidet - eine Person trug einen neongrünen Pullover (Hoodie) - eine Person hatte eine Trainingstasche/Sporttasche mit und trug eine rote Mütze

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat und/oder den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

