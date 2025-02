Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Körperverletzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte junge Männer griffen am Mittwochnachmittag einen Recklinghäuser am Grafenwall an - er wurde leicht verletzt.

Ein 38-Jähriger war gegen 16:45 Uhr in Begleitung einer 19-Jährigen im Bereich Grafenwall/Kaiserwall unterwegs. Den beiden kamen zwei junge Männer entgegen. Aus einer Nichtigkeit heraus beleidigten die Tatverdächtigen den 38-Jährigen. Einer der beiden sprühte dem Recklinghäuser Pfefferspray ins Gesicht. Im Verlauf einer kurzen Rangelei bekam der Mann noch einen Faustschlag ab. Anschließend liefen die Männer in Richtung Innenstadt.

Der 38-Jährige musste mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Personenbeschreibung: beide 17-18 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schwarze Hosen, schwarze Jacken, einer der beiden trug eine Mütze und einen roten Rucksack

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell