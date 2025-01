Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Wenn der Zoll im Laden steht

Illegale Vapes, unversteuerter Kaffee und nicht bzw. falsch versteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt

Potsdam (ots)

Vergangenen Sonntag stellte die mobile Kontrolleinheit des Hauptzollamts Potsdam in einem Prignitzer Lebensmittelgeschäft mit überwiegend arabischen Produkten etwa 900 illegale E-Zigaretten, über 60 Kilogramm unversteuerten Kaffee und knapp 40 Kilogramm nicht bzw. falsch versteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Der Steuerschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Bei den illegalen E-Zigaretten (sogenannte Vapes) handelte es sich nicht nur um unversteuerte Ware, sie überschritten auch das maximal erlaubte Tankvolumen von zwei Millilitern je E-Zigarette deutlich. Beworben wurden bis zu 36.000 Züge je Zigarette.

Versteckt in einem Innenhof war das Geschäft von außen kaum zu erkennen und wirkte eher wie ein klassisches Wohngebäude. Lediglich die an der Eingangstür geklebten Werbeplakate für verschiedene Vapes inklusive Preisliste und Vorbestelloptionen per WhatsApp unter Angabe einer Handynummer ließen Rückschlüsse auf die Geschäftstätigkeit zu.

Der 63-jährige Inhaber des Geschäfts wird sich nun in einem Steuerstrafverfahren wegen Verdachts der Steuerhehlerei verantworten müssen.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell