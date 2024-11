Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll enttarnt auf der BAB 24 originelles Schmuggelversteck

Einsatzkräfte stellen 13.000 Zigaretten sicher

Potsdam (ots)

Vergangenen Mittwoch enttarnte der Zoll bei einer Großkontrolle auf dem Parkplatz Rossower Heide auf der BAB 24 insgesamt 13.000 Schmuggelzigaretten, die in einer Tischplatte verbaut waren. Der Steuerschaden beläuft sich auf 2.470 Euro. Unterstützt wurde der Zoll dabei von der Landespolizei Brandenburg.

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Potsdam zog einen bulgarischer Transporter mit neun Insassen zur Kontrolle aus dem Verkehr, welcher aus Rumänien kommend sich auf dem Weg nach Hamburg befand. Sämtliche Gepäckstücke wurden vor Ort mittels Röntgentechnik gescannt. Dabei fiel den Beamten ein in Pappe und Folie verpackter Tisch auf. Nach Entfernen des Verpackungsmaterials stellten die Zöllner eine nicht professionell verschraubte Tischplatte am Gestell fest. Auf Befragen, wem dieser Tisch gehörte, gab der 32-jährige Besitzer an, den Tisch zuvor für ca. 70 Euro erworben zu haben. Die Einsatzkräfte entfernten die Schrauben und stellten insgesamt 13.000 Stück türkische Zigaretten fest. Auch wenn sich der Besitzer des Tisches unwissend stellte, wird er sich nun in einem Steuerstrafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung verantworten müssen. Die Schmuggelware wurde vor Ort sichergestellt.

