Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag wurde ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus Oberhausen mit seinem Auto von der Autobahn 31 (FR Oberhausen) an der Anschlussstelle Gladbeck/Bottrop ab und wollte nach rechts auf die Kirchhellener Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer Kollision mit einem von links kommenden Pedelec-Fahrer. Der 58- jährige Bottroper wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell