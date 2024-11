POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte "Bonanza" in der Spanierstraße (10.11.2024)

Oberndorf (ots) - In der Nacht vom 08. auf den 09.11.2024 beschädigten Unbekannte einen geparkten VW Golf, der in der Kirchtorstraße in Oberndorf geparkt war. An dem Golf wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim PR Oberndorf, Tel. 07423 81010, zu melden. Rückfragen bitte an: Joachim ...

