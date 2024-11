Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung in Diskothek - Unbekannter schlägt 21-Jährigem ins Gesicht und flüchtet (10.11.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es in einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 01.30 Uhr gerieten zwei Partygäste auf der Tanzfläche der Halle 1 in Streit. Ein 21-Jähriger wollte die Situation beruhigen, woraufhin ihm einer der Streitenden unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der 21-Jährige erlitt eine Platzwunde und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 24 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß, athletische Statur, kurze braun-schwarze lockige Haare, kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem weißen Sweatshirt und einer hellen Jeans.

Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise auf die Identität des zuschlagenden Partygastes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell