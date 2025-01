LPI-SLF: Unfall mit zwei Verletzten

Sonneberg (ots) - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, führte die Polizei am Dienstag, den 28.01.2025, in Sonneberg und in der Ortslage Föritztal Geschwindigkeitsmessungen durch. In Föritztal fanden die Messungen in der Alte Handelsstraße, vor der dortigen Grundschule statt. Von den insgesamt 207 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 15 nicht an die verschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Zwei von den Fahrzeugen bewegten sich im Bußgeldbereich. Die anderen 13 ...

