LPI-SLF: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt an der Orla (ots) - Am Montag, dem 27.01.2025, gegen 07.00 Uhr, stellte der Eigentümer eines Lagers in der Straße Markt in Neustadt an der Orla einen Einbruch in das Lager fest. Dabei verschafften sich die oder der unbekannte(n) Täter unberechtigterweise Zutritt und entwendeten verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von über 5000 Euro. Da der Eigentümer den Lagerraum zuletzt am Morgen des 24.01.2025 betreten ...

