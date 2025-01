Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Werkzeugen und Baumaterialien

Neustadt an der Orla (ots)

Am Montag, dem 27.01.2025, gegen 07.00 Uhr, stellte der Eigentümer eines Lagers in der Straße Markt in Neustadt an der Orla einen Einbruch in das Lager fest. Dabei verschafften sich die oder der unbekannte(n) Täter unberechtigterweise Zutritt und entwendeten verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von über 5000 Euro. Da der Eigentümer den Lagerraum zuletzt am Morgen des 24.01.2025 betreten hatte, kann nicht genau gesagt werden, an welchem Tag die Täter agierten. Sollte Ihnen im Zeitraum vom 24.01.2025 bis zum 27.01.2025 etwas Verdächtiges aufgefallen sein, dass im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, wenden Sie sich bitte an die Polizei Saale-Orla (03663 / 4310) unter Angabe der Vorgangsnummer 0023860.

