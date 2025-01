LPI-SLF: Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gefahren

Pößneck (ots) - Am Donnerstag, dem 23.01.2025, betraten eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann ein Geschäft in der Straße Steinweg in Pößneck. Die männliche Person verwickelte den Geschäftsführer in ein Gespräch und lenkten ihn dadurch ab. Währenddessen ging die Frau in ein Büro des Geschäfts und entwendete dort mehrere tausend Euro. Der Verlust ist ...

