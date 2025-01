LPI-SLF: Fingiertes Verkaufsgespräch führt zum Verlust von mehreren tausend Euro

Sonneberg (ots) - Am Freitag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem PKW Honda die B 281 von Lichte in Richtung Neuhaus am Rennweg. An der Einfahrt Kläranlage wollte er nach links in diese abbiegen. Hierbei stieß er mit einem ihn überholenden PKW Mazda zusammen. Dieser kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung seitlich an ...

mehr