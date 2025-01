Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garage

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, den 25.01.2025, bemerkte der Eigentümer einer Garage in der Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt, dass ein oder mehrere unbekannte Täter eingebrochen waren und zwei hochwertige Werkzeuge entwendeten. Da der Eigentümer die Garage letztmalig am 19.01.2025 betreten hatte, kann eine genaue Tatzeit nicht benannt werden. Wenn Ihnen in dem Zeitraum vom 19.01.2025 bis zum 25.01.2025 in der Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt etwas aufgefallen ist was im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0022857 an die Polizei Saalfeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell