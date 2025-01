Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw`s beschädigt

Rudolstadt (ots)

Am Freitag wurde zur Anzeige gebracht, dass in der Nacht von Donnerstag zu Freitag Unbekannte in Rudolstadt zwei Pkw beschädigt haben. Bei einem VW Bus, der in der Weinbergstraße stand, wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Bei einem Opel, der in der Berthold-Rein-Straße stand, wurde ebenfalls die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus beiden Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird je auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell