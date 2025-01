Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Solarmodulen

Saalfeld (ots)

Am Freitag wurde bekannt, dass zwischen 20.12.2024 und 03.01.2025 durch Unbekannte von einem Firmengelände in Saalfeld, An der Heide, mehrere Paletten Solarmodule entwendet wurden. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro. Hinweise zu den Täter nimmt die Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 22214 entgegen.

