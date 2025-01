Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neuhaus am Rennweg - Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Sonneberg (ots)

Am Freitag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem PKW Honda die B 281 von Lichte in Richtung Neuhaus am Rennweg. An der Einfahrt Kläranlage wollte er nach links in diese abbiegen. Hierbei stieß er mit einem ihn überholenden PKW Mazda zusammen. Dieser kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung seitlich an einem Baum liegen. Die 71-jährige Fahrerin des Mazda wurde beim Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 32000 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa 2 Stunden gesperrt.

