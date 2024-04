LPI-SLF: Gleich zwei Radfahrer unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Königsee (ots) - Am Freitag, gegen 17.40 Uhr, geriet in Königsee in der Werkstraße eine Heizdecke in Brand. Der 85-jährige Eigentümer der Decke schaltete diese ein und verließ kurzzeitig das Zimmer. Als er zurückkam, stand bereits der Sessel samt Heizdecke in Flammen. Zeugen, welche den Brand wahrnahmen, begaben sich in die Wohnung und halfen dem Mann, sowie seiner 88-jährigen pflegebedürftigen Frau die Wohnung ...

