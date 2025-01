LPI-SLF: Überladene Holzlaster

Neustadt an der Orla (ots) - Im Zeitraum vom Freitagnachmittag, dem 24.01.2025 und Samstagmorgen, dem 25.01.2025, brachen unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Straße zum Mühlenberg in Neustadt an der Orla ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle. Dort entwendeten sie mehrere große Baugeräte und Kabel. Um die Beute zu transportieren, verwendeten die Täter einen Pkw. Wenn Ihnen ...

mehr