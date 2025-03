Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit Handy am Steuer erwischt - Fahrerin hat keine Fahrerlaubnis

Sowohl ein Bußgeld als auch eine Strafanzeige kommen auf eine 38-Jährige zu, die am Dienstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Ravensburg am Steuer ihres Wagens gestoppt wurde. Die Polizisten beobachteten, wie die Frau während der Fahrt mit ihrem Smartphone hantierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 38-Jährige einen ausländischen Führerschein besitzt, dessen Gültigkeit in Deutschland jedoch abgelaufen ist. Die Frau durfte ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen und wird nun entsprechend angezeigt. Auch der Halter des Fahrzeugs, der die Fahrt zugelassen hat, muss mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Ravensburg

Fahrerflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bleicherstraße hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag gegen 17 Uhr einen Pkw touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den Mercedes mutmaßlich beim Ausparken und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Horgenzell

Technischer Defekt löst Brand aus

Bei einem Brand auf einem Firmengelände im Ortsteil Kappel ist am Dienstagmittag ersten Schätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Trocknungsanlage fing diese Feuer, das in der Folge auf das Dach übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Weingarten

Alkoholisierter Autofahrer erfasst Fahrradfahrerin

Über 0,3 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 58 Jahre alten Toyota-Fahrer ergeben, nachdem dieser am Dienstag gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung der Daimler-/Boschstraße eine Fahrradfahrerin erfasst hatte. Die 14-Jährige war entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg parallel zur Daimlerstraße unterwegs und wurde von dem 58-Jährigen im Kreuzungsbereich offenbar übersehen. Infolge der Kollision wurde die 14-Jährige leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in eine Klinik. Der 58-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und zeigte den 58-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

Weingarten

Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen

Schwer verletzt worden ist ein 52 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 9 Uhr in der Gartenstraße. Der Mann war zu Fuß auf dem rechten Gehweg in Richtung Schussenstraße unterwegs. Eine 53-jährige Ford-Transit-Lenkerin fuhr in selber Richtung zunächst vom Fahrbahnrand los, stoppte dann ihren Wagen und setzte zurück. Dabei erfasste sie den 52-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt direkt hinter dem Fahrzeug befand, am Bein. Der Fußgänger erlitt dabei eine Knieverletzung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden am Ford fiel gering aus.

Bad Waldsee

Betrüger bringen Senior um fünfstelligen Euro-Betrag

Knapp 30.000 Euro hat ein 72-Jähriger Anfang der Woche an bislang unbekannte Betrüger verloren. Der Senior wurde telefonisch von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert und in dem Gespräch um die Herausgabe zweier TANs für das Banking gebeten. Der 72-Jährige schenkte dem falschen Bankmitarbeiter Glauben und gab die Nummern heraus. Die Betrüger buchten in der Folge vom Konto des Mannes zwei fünfstellige Beträge ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Seien Sie misstrauisch, geben Sie keinesfalls sensible Daten heraus und kontaktieren Sie im Zweifelsfall ihren Bankberater auf den Ihnen bekannten Telefonnummern. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Bad Waldsee

Frau wird Opfer von "Phishing"-Betrugsmasche - Polizei warnt vor gefälschten SMS

Eine SMS mit einem vermeintlichen Link zur Aktualisierung ihrer Push-Tan ist einer 71-Jährigen vergangene Woche zum Verhängnis geworden. Die Frau betätigte den Link und gab nach Aufforderung ihre Daten ein. In der Folge wurde sie von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert, der sie über angebliche betrügerische Abbuchungen von ihrem Konto in Kenntnis setzte. Er überzeugte die Seniorin, dass sie diese angeblichen Abbuchungen nur durch das Überweisen von rund 1.500 Euro abwenden könne. Die Frau überwies das Geld und erkannte die Betrugsmasche erst später. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen SMS, die zum Betätigen eines Links auffordern. Seien Sie vorsichtig mit der Herausgabe sensibler Daten und nehmen Sie bei Zweifeln sicherheitshalber selbstständig Kontakt mit Ihrer Bank auf. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell