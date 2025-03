Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis

Polizei stoppt betrunkene Fahrzeugführer

Gleich zwei betrunkene Fahrzeugführer stoppten Polizisten des Polizeireviers Überlingen am späten Dienstagabend. Während gegen 22.30 Uhr ein auffällig fahrender 35-jähriger Fahrradfahrer im Bereich Markdorf rund 1,8 Promille bei einer Atemalkoholmessung pustete, konnten bei einem 76-jährigen Autofahrer gegen 23.30 Uhr im Bereich Meersburg fast 1,4 Promille Alkohol in der Atemluft nachgewiesen werden. Beide Männer mussten die Beamten jeweils zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Nicht nur der 76-Jährige musste seinen Führerschein direkt an die Polizisten übergeben, auch der 35-Jährige muss mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Beide gelangen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Friedrichshafen

Randaliererin greift Polizisten an

Mit mehreren Strafanzeigen muss eine 49-Jährige rechnen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Beamte angegriffen und beleidigt hat. Die 49-Jährige, die mutmaßlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in den späten Abendstunden mehrfach an ihrer Wohnanschrift im Bereich der Stadtmitte randalierte, sollte gegen 2 Uhr zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen widersetzte sich die Frau, indem sie nach den Polizisten trat und mit Beleidigungen um sich warf. Gegen die 49-Jährige, die den Rest der Nacht in der Zelle verbringen musste, ermittelt die Polizei Friedrichshafen nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Trotz des zielgerichtet aggressiven Verhaltens der 49 Jahre alten Frau wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand verletzt.

Friedrichshafen

Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Nachdem sich ein 34-Jähriger und ein 47-Jähriger am Dienstagvormittag bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Stadtmitte gegenseitig verletzten, müssen sie sich jeweils strafrechtlich verantworten. Die beiden Männer gerieten gegen 10 Uhr an ihrer Wohnanschrift aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Der Disput gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der nicht nur ein Laptop zerstört, sondern auch beide Kontrahenten jeweils leicht verletzt wurden. Gegen beide Männer ermittelt die Polizei Friedrichshafen nun unter anderem wegen Körperverletzung.

Überlingen

Unfall im Kreisverkehr

Mutmaßlich aufgrund einer Verwechslung der Pedale hat ein 88-jähriger Citroen-Fahrer am Dienstagvormittag einen Unfall auf der B 31 bei Überlingen verursacht, bei dem insgesamt rund 8.500 Euro Sachschaden entstanden ist. Der Senior betätigte gegen 10.45 Uhr statt der Bremse offensichtlich das Gaspedal seines Autos, überfuhr daraufhin die Mittelinsel eines Kreisverkehrs auf Höhe des Burgbergs und kollidierte dann mit dem Skoda eines 51-Jährigen sowie anschließend mit der Leitplanke. Der Citroen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

