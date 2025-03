Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (11. März) kam es auf der Bonner Straße (B 56) in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem Renault auf der Bonner Straße in Richtung Bonn. Gleichzeitig steuerte ein 88-jähriger Mann seinen VW über die Bonner Straße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Heinrich-Heine-Straße kam der 88-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Renaultfahrer.

Der 78-Jährige wurde leicht verletzt und kam nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Der 88-Jährige gab an, unverletzt zu sein, kam jedoch vorsorglich ins Krankenhaus.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der VW-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell