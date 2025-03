Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Sankt Augustin (ots)

Während des vergangenen Wochenendes (07. - 10. März) kam es zu mehreren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in Sankt Augustin-Niederpleis und -Mülldorf.

Die insgesamt sieben Fahrzeuge waren an der Lochnerstraße, Alte Schulstraße, Brueghelstraße und der Straße "Am Engelsgraben" geparkt. Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht die Heckklappen auf oder schlugen das Heckfenster ein, um sich Zugang zu den Transportern zu verschaffen. Sie erbeuteten Werkzeuge in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die möglicherweise am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges im Umkreis der Tatorte bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 an die Polizei zu wenden.

Hinweise der Polizei:

Wenn möglich, lassen Sie besonders hochwertiges Werkzeug und Geräte nicht in abgestellten Fahrzeugen zurück. Stellen Sie die Fahrzeuge auf gesicherte Plätze oder zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Autos, die Ihr Fahrzeug womöglich ausbaldowern. Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets ab (Türen und Fenster) und setzen Sie besondere Sicherheitstechnik, zum Beispiel Warnanlagen ein oder installieren Sie GPS-Ortungssysteme, um den Standort Ihres Fahrzeugs und Ihres Inventars jederzeit verfolgen zu können. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell