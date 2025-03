Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW kommt in Windeck von der Fahrbahn ab. Ein Schwerverletzter.

Windeck (ots)

Am heutigen Abend kam es in Windeck zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Ein 51jähriger Windecker befuhr mit seinem PKW die L 333 aus Richtung Hoppengarten kommend in Richtung Herchen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine angrenzende Böschung herauf, kollidierte mit einem Telefonmast und zwei Verkehrsschildern. Anschließend kippte es aufgrund der Hanglage auf die linke Fahrzeugseite und blieb liegen. Der schwerverletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am beschädigten Telefonmast mussten durch die Feuerwehr Kabel durchtrennt werden. Während der Unfallaufnahme wurden weitere Unfallorte bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zu einem möglichen Zusammenhang mit den weiteren Unfallorten dauern an. Der Führerschein und das Fahrzeug des stark alkoholisierten Unfallverursachers wurden sichergestellt. Ihm selbst wurde eine Blutprobe entnommen. AnSchu

