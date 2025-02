Polizei Hamburg

POL-HH: 250226-3. Tataufklärung nach Raub mit Schusswaffe in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.01.2025, 20:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Feiningerstraße

Einsatzkräfte haben gestern Nachmittag einen 36-Jährigen verhaftet. Er steht im dringenden Verdacht, Ende Januar im Stadtteil Billstedt zusammen mit einem Komplizen eine 20-Jährige beraubt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernates (LKA 164) und der Staatsanwaltschaft zufolge traten Ende Januar mehrere Männer an die 20-Jährige heran, die sich in Höhe einer Geschäftspassage an der Feiningerstraße befand. Während sie einer der Männer festhielt, bedrohte sie ein weiterer mit einer Schusswaffe und entriss ihr ihr Mobiltelefon. Zwei der Unbekannten flüchteten anschließend in einem Smart vom Tatort, die anderen sollen mutmaßlich in ein Café in der parallel gelegenen Oskar-Schlemmer-Straße geflohen sein.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Cafés entdeckten die umgehend zum Einsatzort entsandten Polizistinnen und Polizisten unter anderem zwei scharfe Schusswaffen. Darüber hinaus stellten sie einen 30-jährigen türkischen Staatsangehörigen als denjenigen fest, der die Heranwachsende festgehalten haben soll. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen, da sich zum derzeitigen Ermittlungsstand kein dringender Tatverdacht begründen ließ. Die zeitgleich stattfindenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des flüchtigen Pkw.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch am Abend die ersten Ermittlungen, welche durch das LKA 164 fortgeführt wurden. In deren Verlauf ergaben sich Hinweise auf den 36-jährigen ebenfalls türkischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen, gegen den eine Amtsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

Zielfahnderinnen und -fahnder (LKA 23) lokalisierten den Tatverdächtigen gestern Nachmittag im Bereich der Jarrestraße (Winterhude). Noch bevor er mit seinem Pkw losfahren konnte, blockierten zivile Einsatzkräfte das Fahrzeug und verhafteten ihn. Hierbei führte der 36-Jährige eine scharfe Schusswaffe mit sich. Neben dieser stellten die Beamtinnen und Beamten bei der anschließenden Durchsuchung weitere potentielle Beweismittel sicher. Der 36-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere zu den Hintergründen und möglichen Tatbeteiligungen der übrigen Männer, dauern an.

Da sich im Rahmen der Durchsuchung des Cafés Anhaltspunkte auf die Durchführung illegalen Glückspiels ergaben, stellten die Polizistinnen und Polizisten unabhängig von dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes über 7.000 Euro Bargeld sicher und beschlagnahmten die Räumlichkeiten vorübergehend für eine Überprüfung durch das zuständige Bezirksamt.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell