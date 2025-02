Polizei Hamburg

POL-HH: 250226-2. Tataufklärung mehrerer Raubüberfälle im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 13.01.2025, 23:17 Uhr b) 22.02.2025, 20:29 Uhr c) 24.02.2025, 07:56 Uhr d) 24.02.2025, 08:15 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Finkenwerder, Ostfrieslandstraße b) Hamburg-Billbrook, Andreas-Meyer Straße c) Hamburg-Finkenwerder, Ostfrieslandstraße d) Hamburg-Neuenfelde, Nincoper Deich

Nachdem es im Januar und Februar zu mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen und einen Kiosk im Hamburger Süden gekommen war, hat das für Raubdelikte zuständige Landeskriminalamt (LKA 184) gestern Durchsuchungsbeschlüsse bei zwei Tatverdächtigen vollstreckt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es seit Mitte Januar zu mehreren nahezu identischen Raubüberfällen, bei denen Mitarbeitende von einem Täter mit einer Machete bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurden. Wir haben hierzu bereits berichtet unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5948652 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5977676

Im Zuge intensiver Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats des Landeskriminalamtes (LKA 184) und nach Auswertung von Beweismitteln gerieten ein 21-jähriger Deutscher, ein 19-jähriger Deutscher und ein 19-jähriger Kosovare in den Fokus der Beamtinnen und Beamten.

Die drei Tatverdächtigen stehen im Verdacht, die Raubüberfälle arbeitsteilig und in wechselnder Besetzung als Bande begangen zu haben. Bei den Ermittlungen erhielten die Polizistinnen und Polizisten darüber hinaus Hinweise auf einen silbernen Kleinwagen, der mutmaßlich bei den letzten drei Taten als Fluchtfahrzeug genutzt worden war. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des 21-jährigen Deutschen in Neuenfelde sowie des 19-jährigen Deutschen in Lohbrügge, die gestern unter anderem auch unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften des Landeskriminalamtes (LKA 24) vollstreckt wurden. Dabei stellten sie diverse Beweismittel und unter anderem auch das im Wohnumfeld geparkte mutmaßliche Tatfahrzeug sicher.

Bei den Maßnahmen trafen sie den 21-Jährigen in seiner Wohnung an, welcher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Darüber hinaus prüfen die Ermittlungsbehörden auch, ob die Tatverdächtigen für weitere Tankstellenüberfälle in Hamburg und dem Hamburger Umland, unter anderem in Hamburg-Bergedorf, Neu Wulmstorf, Buxtehude und Barsbüttel verantwortlich sein könnten.

