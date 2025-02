Polizei Wuppertal

POL-W: W Geldautomatensprengung in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (17.02.2025, 02:20 Uhr), sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Ronsdorf. Anwohner meldeten einen lauten Knall aus der SB-Bankfiliale, die sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Lüttringhauser Straße Ecke Ascheweg befindet. Im Bereich des Tatortes konnten Hinweisgeber drei oder vier Personen wahrnehmen, die kurze Zeit später mit einem dunklen Fahrzeug (vermutlich VW Golf) flüchteten. Dabei prallte das Fahrzeug gegen ein nahegelegenes Geschäft. Es entstand ein hoher, noch nicht bezifferter, Sachschaden an der Bankfiliale. Ob die Täter Beute machten, ist zur Stunde nicht bekannt. Trotz intensiver Fahndung konnten bislang keine Tatverdächtigen festgenommen werden. Während der Überprüfung des Gebäudes durch einen Statiker, mussten die Bewohner des Hauses vorübergehend in einem bereitgestellten Linienbus untergebracht werden. Während der Tatortaufnahme und den Aufräumarbeiten wurde die Lüttringhauser Straße gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

