Polizei Hamburg

POL-HH: 250224-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.02.2025, 20:01 bis 20:15 Uhr Tatort: Hamburg-Osdorf, Kroonhorst

Nachdem es gestern Abend im Stadtteil Osdorf zu einem versuchten Sexualdelikt gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand sich eine 24-Jährige auf dem Weg von ihrem Auto zu ihrem Wohnhaus in der Straße Kroonhorst, als ihr ein Unbekannter bis in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses folgte, sie dort unvermittelt an eine Wand drückte und in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängte. Die Geschädigte schrie um Hilfe, woraufhin der Mann von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

Die unverletzt gebliebene 24-Jährige konnte den Angreifer wie folgt beschreiben:

- 20 bis 25 Jahre alt - circa 180 cm groß - schlank - dunkle Haare - dunkle Augenfarbe - "südländische" Erscheinung - bekleidet mit einer schwarzen glänzenden Jacke, einer dunklen Hose und einem Cap

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch gestern Abend die Ermittlungen, welche nun durch das LKA 42 fortgeführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell