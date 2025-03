Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junger Autofahrer verursacht unter Drogeneinfluss mehrere Verkehrsunfälle - Blutprobe und Pkw sichergestellt

Siegburg/Lohmar (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06. März) beging ein junger Mann auf der Mittelstraße in Siegburg eine Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrer eines schwarzen SUVs mit Kölner Kennzeichen beim Ausparken mehrfach gegen einen geparkten VW Caddy stieß und dabei einen Schaden von rund 1.500 Euro verursachte. Die Zeugin sprach den Fahrer durch die geöffnete Seitenscheibe an, doch dieser, der ein auffällig buntes Oberteil trug, fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei wurde alarmiert. Noch auf dem Weg zum Unfallort erhielten die Beamten eine Meldung über einen weiteren Verkehrsunfall, bei dem ebenfalls ein schwarzer SUV mit Kölner Kennzeichen beteiligt und von der Unfallstelle geflohen war. Dieser Unfall ereignete sich auf der Zeithstraße vor der Ampelanlage zur Bundesstraße 56 (B56). Der SUV-Fahrer fuhr auf einen wartenden Toyota auf, der dadurch auf einen davorstehenden Nissan geschoben wurde. Die Insassen der beiden Fahrzeuge, zwei 50-jährige Frauen aus Lohmar und Troisdorf, blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Der Fahrer des schwarzen SUVs, erneut als junger Mann mit auffälliger Oberbekleidung beschrieben, bog nach dem Unfall nach rechts auf die B56 ab und flüchtete.

Obwohl Zeugen das Kölner Kennzeichen angaben, konnte im Auskunftssystem der Verkehrsbehörden kein entsprechender Datensatz ermittelt werden. Eine Polizeistreife erinnerte sich jedoch an eine Verkehrskontrolle vom Jahresbeginn, bei der ein schwarzer SUV mit Kölner Kennzeichen aufgefallen war. Am Steuer saß ein junger Mann aus Lohmar, der falsche Kennzeichen am Fahrzeug montiert hatte und unter Drogeneinfluss stand. Zudem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Damals musste er eine Blutprobe abgeben und der nicht zugelassene Pkw wurde zusammen mit den Kennzeichen sichergestellt.

Da die Personenbeschreibung und das Fahrzeug im aktuellen Fall übereinstimmten, schickte die Polizei ein Einsatzmittel zur Wohnanschrift des Mannes in Lohmar. Der schwarze SUV stand vor der Tür und wies frische Unfallspuren auf, die mit den beiden gemeldeten Unfällen übereinstimmten. Auch der Fahrer wurde angetroffen. Er machte keine Angaben zu den Vorwürfen. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Aufgrund des dringenden Tatverdachts musste der Lohmarer zur Polizeiwache und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Pkw, an dem erneut falsche Kennzeichen eines stillgelegten Autos montiert waren, wurde zur Gefahrenabwehr und als Beweismittel sichergestellt.

Dem Lohmarer droht ein weiteres Verfahren wegen einer Vielzahl von Verkehrsstraftaten. (Bi)

