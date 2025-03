Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Südamerikaner stehlen Parfüm im Wert von über 2.000 Euro

Siegburg (ots)

Am Montag (10. März) beobachteten zwei Ladendetektive in einem Drogeriemarkt in der Siegburger Innenstadt vier Männer aus Südamerika, die Parfüm stahlen. Drei der Männer, im Alter von 29 bis 35 Jahren, packten teure Parfümflakons im Wert von mehr als 2.000 Euro in einen Einkaufskorb und begaben sich in einen sichtgeschützten Bereich des Geschäfts. Ein vierter Mann kam hinzu und verstaute die Ware in einer Umhängetasche. Er verließ den Drogeriemarkt, während die anderen Verdächtigen im Geschäft blieben.

Die Detektive informierten die Polizei und sprachen die drei Verdächtigen im Eingangsbereich an. Polizisten stellten den flüchtigen Mann mit der Beute auf der Kaiserstraße. Alle vier, die offensichtlich arbeitsteilig als Bande agierten, wurden vorläufig festgenommen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Männer aus Chile und Argentinien möglicherweise illegal in Deutschland sind. Am Dienstag (11. März) erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und illegalen Aufenthalts. Während die Männer in Haft sitzen, laufen die Ermittlungen zu möglichen weiteren Eigentumsdelikten. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell