BPOL-HRO: Mitarbeiter der Deutschen Bahn bedroht: Bundespolizei greift ein

Rostock (ots) - Am 17. Oktober 2024, gegen 11:10 Uhr, wurde der Bundespolizeiinspektion Rostock ein Diebstahl am Hauptbahnhof Rostock gemeldet. Eine Geschädigte informierte die Leitstelle, dass ihre Geldbörse im Bereich des Personenaufzuges zwischen den Bahnsteigen 3-7 gestohlen wurde. Laut Zeugen beobachtete ein Mann, wie die Geschädigte und der Zeuge den Personenaufzug nutzen wollten. Der Täter griff dabei in den ...

