Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer angefahren

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19:00 Uhr am Fußgängerüberweg in der Uelleber Straße zum Unfall. Hierbei übersah eine 55-jährige PKW-Fahrerin beim Linksabbiegen einen Radfahrer, der gerade verbotenerweise auf seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zu einer Kollision, wobei der 20-jährige Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. (rd)

