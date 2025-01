Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Opfer eines Trickbetruges geworden

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr betraten zwei männliche Personen ein Warenhaus an der Grevenmarschstraße und gingen zu einem der den Kassen vorgelagerten Shops. Sie baten die 50-jährige Angestellte, ihnen mehrere Hunderteuro-Scheine in Fünfziger zu wechseln, was die Angestellte auch bereitwillig tat. Die Männer wollten dann erneut noch mehr Hunderter erst in Fünfziger und im Anschluss in noch "kleinere Stückelung" gewechselt haben. Dies kam der Angestellten dann verdächtig vor, so dass sie den Männern die Hunderteuro-Scheine wieder aushändigte und das Wechselgeld zurücknahm. Nachdem die Männer ihren Unmut über den nicht zustande gekommenen Tausch geäußert hatten, verließen sie das Warenhaus. Bei einer anschließenden Überprüfung des Kassenbestandes stellte die Angestellte dann einen Fehlbestand von 250 Euro fest. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer im Alter von ca. 50 und 20 Jahren. Beide waren etwa 160 bis 165 cm groß und sprachen nur gebrochen Deutsch. Zeugen, denen die beiden Täter in oder vor dem Warenhaus auf dem Parkplatz aufgefallen sind und die vielleicht Angaben zu einem benutzten Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

