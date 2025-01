Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Täter nach Raubüberfall festgenommen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend, gegen 20.05 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Heidenoldendorfer Straße. Er bedrohte die zu diesem Zeitpunkt allein im Verkaufsraum befindliche 24-jährige Angestellte mit einem größeren Messer und ließ sich das in der Kasse befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aushändigen. Der Täter verließ daraufhin die Tankstelle und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Die aus Detmold stammende Bedienung erlitt einen Schock, konnte aber der Polizei eine sehr präzise Täterbeschreibung geben. Aufgrund dieser Angaben wurde der Tatverdächtige im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen gegen 22.10 Uhr in Detmold an der Bielefelder Straße, Ecke Paulinenstraße angetroffen und festgenommen. Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann aus Detmold. Ein Großteil der Beute wurde sichergestellt. Da der Beschuldigte erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zeugen, die eventuell die Tat oder den Täter nach der Tat auf der Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

