Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Briefkasten gesprengt

Lippe (ots)

(LW) Vermutlich mittels eines Silvesterböllers sprengten unbekannte Täter am Samstag in der Zeit zwischen 15.30 und 22.30 Uhr den Briefkasten vor einem Mehrfamilienhaus an der Elisabethstraße in der Detmolder Innenstadt. Es entstand Sachschaden. Hinweise zur genauen Tatzeit und den Tätern nimmt die Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell