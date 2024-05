Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.05.2024) zog sich ein 35 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lübeck Buntekuh schwere Verletzungen zu. Der Mann war im Kreuzungsbereich in der Nähe eines angrenzenden Einkaufszentrums mit einem PKW zusammengestoßen. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und erfolgter Sperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 15.05 Uhr im Kreuzungsbereich des Padelügger Wegs und der Lohgerberstraße. Nach bisherigem Sachstand befuhr der 35-jährige Motorradfahrer mit seiner KTM die Lohgeberstraße in Richtung Herrenholz. Beim Überqueren des dortigen Kreuzungsbereiches stieß der Mann aus Mecklenburg- Vorpommern mit einem kreuzenden PKW Mitsubishi zusammen, dessen Fahrer von der Autobahn kommend nach links in die Lohgerber Straße abbiegen wollte. Bedingt durch den Zusammenstoß stürzte der 35-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Unter Begleitung eines Notarztes wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Sachstand schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Der 44-jährige Fahrer des Mitsubishi blieb unverletzt. Sowohl an seinem Fahrzeug als auch an der KTM entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 25.000 Euro.

Gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zwecks eindeutiger Klärung der Unfallursache ein Gutachter an den Unfallort bestellt. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten der Polizeistation Buntekuh Verkehrsteilnehmer, die das Unfallgeschehen im Kreuzungsbereich beobachtet haben und in diesem Zusammenhang auch Angaben zu den Signalen der Ampelanlage machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451-131-7200 entgegen.

Im Zuge der Unfallaufnahme, Rettungs- und Abschleppmaßnahmen musste sowohl der betroffene Kreuzungsbereich als auch der Abschnitt des Padelügger Wegs zwischen der Kreuzung Herrenholz und Ziegelstraße längerfristig teilgesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Aufgrund des einsetzenden Feierabendverkehrs kam es zu Staus und stärkeren Verkehrsbehinderungen. Gegen 17:40 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell