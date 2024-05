Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Wangels /Überfall auf Erdbeerhäuschen - Täter flüchtig

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (27. Mai 2024) kam es zu einem Raub auf ein Erdbeerhäuschen in der Ortschaft Wangels in Ostholstein. Der Tatverdächtige erbeutete einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag und konnte unbekannt fliehen.

Am Montag kurz vor 15:00 Uhr näherte sich der Tatverdächtige dem Erdbeerhäuschen an der Bundestraße 202 bei Weissenhaus aus dem rückwärtigen Bereich des Verkaufsstandes. Der 21-jährige Verkäufer öffnete die Tür zum Häuschen, da er die Lieferung weiterer Ware erwartete. Unter Vorhalt eines Messers soll der unbekannte Mann die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert haben und in der Folge mit dem Bargeld geflohen sein.

Der junge Verkäufer blieb unverletzt und rief umgehend die Polizei. Durch die eingesetzten Streifenwagen wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und Spuren vor Ort gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Zeugen, die den Tatverdächtigen zum Tatzeitpunkt möglicherweise gesehen haben, werden gebeten die Hinweise an die Polizei weiterzugeben.

Der Beschreibung nach ist der Tatverdächtige zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 1,70 m groß und von kräftiger Statur. Zum betreffenden Zeitpunkt war dieser mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug der Mann eine Sonnenbrille und eine weiße FFP-Maske. Nach der Tat floh der Tatverdächtige mit einem älteren dunklen Geländewagen in Richtung Wasbuck.

Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Kriminalpolizei Oldenburg unter der Nummer 04361-10 55 0 entgegen.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Annakatharina Kroege, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell