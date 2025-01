Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Stromkasten mit Graffiti beschmiert

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Akazienstraße im Ortsteil Hiddesen einen Schaltkasten der Stadtwerke mit Graffiti. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

