Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Metalldiebstahl sowie Einbrüche in Baucontainer

Aalen (ots)

Aalen - Unterkochen: Metalldiebstahl

In der Wöhrstraße gelang zwischen Freitagnachmittag 16:30 Uhr und Montagmorgen 7:00 Uhr ein bislang Unbekannter in eine Fabrikationshalle einer Firma. Dort wurden etwa 3 Tonnen Hartmetallschrott sowie 1 Tonne Kupferrohrabschnitte im Gesamtwert von ca. 68.000 Euro entwendet. Die entwendete Ware wurde über den Radweg am Kocher abtransportiert, mit welchem Fahrzeug ist derzeit noch unklar. Es entstand zudem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Aalen nimmt unter der Telefonnummer 07361 5800 Hinweise zum Tathergang entgegen.

Essingen: Baucontainer, WC-Container und Baustellentüre aufgebrochen

Im Galgenweg in einem Baustellenbereich wurde zwischen Freitag 11 Uhr und Montag 7 Uhr drei Baucontainer aufgebrochen. Zudem wurde ein WC-Container sowie in einem Neubau eine Baustellentüre aufgehebelt. Entwendet wurde nichts, jedoch wurde in einem Container Bier aufgefunden, welches von den Tätern getrunken wurde. Der Schaden an den Türen beläuft sich auf ca. 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 zu melden.

Essingen: Baucontainer aufgehebelt

In einem Baustellenbereich der neuen B29 wurden zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Montagfrüh 7 Uhr an drei Baucontainer die Türe ausgehebelt sowie zwei Schlösser an Lagercontainern aufgebrochen. Aus den Containern wurde Baumaterial wie Hammer entwendet, das Diebesgut ist minimal. Der gesamte Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell