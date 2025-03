Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Noch während der Unfallaufnahme eines schweren Unfalls auf der B 31 am Donnerstagnachmittag bei Eriskirch (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5995384) ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein weiterer Unfall auf der Strecke. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer übersah nach derzeitigem Kenntnisstand bei zähfließendem Verkehr, dass eine vor ihm fahrende, 81-jährige Golf-Lenkerin abbremsen musste und fuhr dieser wuchtig auf. Während der 29-Jährige unverletzt blieb, wurde die 81-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnte die Unfallstelle jedoch nach ambulanter Behandlung durch einen Rettungswagen selbstständig verlassen. Beide Pkw, an denen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro entstanden ist, mussten abgeschleppt werden.

Kressbronn

Autofahrerin landet in Apfelplantage

Bei einem Unfall am späten Donnerstagvormittag auf der K 7776 im Bereich Betznau wurde eine 21-Jährige leicht verletzt. Die Citroen-Fahrerin verwechselte eigenen Angaben zu Folge gegen 11.15 Uhr die Pedale ihres Pkws und kam deshalb in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem der Citroen sich überschlagen hatte und mit mehreren Bäumen kollidiert war, kam er seitlich in einer Apfelplantage zum Liegen. Die 21-Jährige, die sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während am Citroen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, rund 3.000 Euro Sachschaden entstanden ist, kann der Schaden an der Plantage aktuell noch nicht beziffert werden.

Meckenbeuren

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang unbekannter Fiat-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der K 7723 einen Unfall verursacht hat und anschließend flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrer eines weißen Fiat war gegen 15 Uhr von Meckenbeuren in Richtung Tettnang unterwegs und überholte dort einen vor ihm fahrenden Traktor. Dabei scherte der Unbekannte aus bislang unbekannter Ursache zu früh vor dem Traktor wieder ein, woraufhin sich der 42-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gefährts derart erschrak, dass er stark abbremste und mit dem Fahrzeug nach links lenkte. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Traktor und einem weiteren Fiat, der ebenfalls im Begriff war, den Ackerschlepper zu überholen. Der erste Fiat flüchtete unerkannt von der Unfallstelle, während an dem zweiten Fiat Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Der Traktor wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Die Polizei Meckenbeuren bittet Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fiat-Fahrer geben können, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Langenargen

Polizei stellt über ein Kilo Cannabis sicher

Die Polizei Friedrichshafen hat bei Durchsuchungsmaßnahmen im östlichen Bereich des Bodenseekreises mehr als 1,6 kg Cannabis beschlagnahmt. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 39-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel wurde in den vergangenen Tagen ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Ravensburg vollstreckt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg zur Anzeige gebracht.

Markdorf

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Überlingen sucht Zeugen, die im Laufe des Donnerstags im Bereich des Parkplatzes bei der Gaststätte "Bürgerstuben" in der Bahnhofstraße einen Unfall beobachtet haben. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 17.45 Uhr beschädigte hier ein unbekannter Autofahrer, mutmaßlich beim rückwärtigen Ausparken, den geparkten Volkswagen eines 62-Jährigen. Am VW ist durch den Unfall Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizei Überlingen nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Vier Jugendliche flüchten nach Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Weil insgesamt vier Jugendliche am Mittwochabend nach einem Diebstahl in einem Drogeriegeschäft im Bereich der Kernstadt geflohen sind, sucht die Polizei Zeugen. Die Jugendlichen haben nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 18.45 Uhr Parfüm in bislang unbekanntem Wert geklaut und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Ravensburger Straße. Drei der Diebe seien komplett schwarz bekleidet gewesen. Einer der Jugendlichen habe im Gegensatz zu den anderen eine grauweiße Jacke sowie eine graue Jogginghose getragen und eine Stofftasche mit sich geführt. Während zwei einem deutschen Phänotyp zugeordnet werden können, hätten die anderen beiden ein arabisches Aussehen gehabt. Die Polizei Überlingen nimmt Hinweise zu den Dieben unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

